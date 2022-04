Schlossplatz in Heimsheim Der Verkehr quetscht sich weiter durch das Nadelöhr

Wer über den Schlossplatz zur Graf-Eberhard-Straße in Heimsheim fahren will, muss eine schmale Stelle bei der Zehntscheuer passieren. Dort, wo auch für den motorisierten Verkehr Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, befindet sich an einer Stelle der Zugang in die Räume der Volkshochschule. Dieser ist zwar mit schwarzen Pfosten gekennzeichnet, die den Besuchern etwas Sicherheit geben sollen, doch zufrieden sind die Gemeinderäte der Bürger für Heimsheim (BfH) und Frauen für Heimsheim (FfH) damit nicht. Sie beantragten deswegen in der jüngsten Ratssitzung, diese Durchfahrt mit einem Pfosten zu sperren, der nur durch Feuerwehr, DRK und Bauhof gekippt werden kann. Der Schlossplatz solle in diesem Bereich zur Sackgasse werden. Dadurch würde es auch mehr Sicherheit für Nutzer der Bücherei in der Zehntscheuer geben.