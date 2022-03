Schlittenhunderennen Schnelle Vierbeiner auf dem Schwabentrail

Der Schwabentrail ist ein Schlittenhundewagenrennen, das heißt ein Rennen „off­snow“, zwar auch mit Gespannen, aber überwiegend mit den Monoklassen. Auch wird der Anteil der reinrassigen nordischen Hunderassen eher gering sein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, und die klassischen Huskys, Samojeden oder Grönländer befinden sich noch in Schweden – dort steht die Weltmeisterschaft über die Sprint- und Mitteldistanz an –, Norwegen und Finnland bei den traditionellen Schnee-Rennen. Erwartet werden dennoch circa 200 Starter und darunter, so Melanie Steger, das „Who is Who der Läufer“.