Coronavirus in Heimsheim und Umgebung Nächtliche Ausgangssperre im Enzkreis verschoben

Enzkreis - Die Menschen in Heimsheim, Mönsheim, Friolzheim und Wimsheim könnten bald nachts zuhause bleiben müssen. Der EWnzkreis hat aufgrund einer weiterhin hohen Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 am Donnerstag erwogen, wie die Stadt Pforzheim und der Kreis Calw eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen. Eine entsprechende Anordnung sollte bis zum Abend vorliegen. Doch kurz nach dem Redaktionsschluss für die gedruckte Zeitung wurde folgende Pressemitteilung verschickt: "Sowohl im Kreis als auch in der Stadt wird auf strengere Regeln gewartet. Diese aber werden entgegen der Planung am Donnerstag nicht mehr erlassen – weder für den Kreis noch für die Stadt."