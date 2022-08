Schlechte Ernte bei Leonberger Landwirt Der Mais befindet sich im Wasserstress

Hans-Georg Schwarz bewirtschaftet den Falkenhof in Leonberg in der sechsten Generation. Das dritte Mal in seinem Landwirtschaftsleben erntet er den Mais schon im August. Am Dienstag, dem ersten Tag der Maisernte, lässt sich bei einer Rundfahrt über die Felder besichtigen, was die katastrophale Trockenheit dieses Sommers mit den Maispflanzen gemacht hat. Mehrere Tage wird Schwarz mit seinen Kollegen mindestens 16 Stunden pro Tag beschäftigt sein und auf 95 Hektar Fläche Mais ernten – die zweitwichtigste Ackerfrucht in Baden-Württemberg.