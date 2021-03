Schlechte Bilanz Weissach will Energiebedarf senken

Im Ergebnis, so heißt es aus dem Rathaus, lagen in dieser Zeitspanne viele Gebäude der Gemeinde über dem energetischen Richtwert und weisen „überproportionale Verbräuche im Strom- und Wärmebezug“ auf. Erschwerend hinzu kommt, dass diese Richtwerte, auf die die nun vorgelegte Energiebilanz Bezug nimmt, bereits aus 2005 stammen, weil seitdem keine neue Daten erhoben worden waren, und damit „den energetischen Standard vor über 15 Jahren repräsentieren“. Selbst die längst veralteten Gebäuderichtwerte werden in Sachen Strom und Wärme nicht erreicht. Würden aktuell geltende, die im Wesentlichen aus Bruttogrundfläche und Alter eines Gebäudes errechnet werden, zum Maßstab genommen, wären die Abweichungen noch größer.