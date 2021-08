Schlägerei in Leonberg Die Tat lässt sich nicht mehr aufklären

Vor Gericht konnte sich der Angeklagte nicht mehr genau an den Tag erinnern. Er wusste noch, dass er die ganze Nacht in einem Garten mit Freunden gefeiert und getrunken hatte, und dass er anschließend auf ein letztes Bier in die Kneipe gegangen war. „Ich war sturzbesoffen“, räumte er ein. Er könne sich noch erinnern, dass er gehen wollte und ein Taxi gerufen habe. Auf dem Weg nach draußen sei ihm der 47-Jährige hinterhergelaufen und habe ihn beschuldigt, er habe etwas mitgenommen. Er sei dann von hinten geschlagen und gewürgt worden, sodass er keine Luft mehr bekommen habe. Sein Handy und seine Flip Flops seien davongeflogen. „Es war ein Albtraum für mich“, behauptete der Leonberger. An mehr könne er sich nicht erinnern.