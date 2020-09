Schlachthofbetreiber von Gärtringen „Schließung ohne Not“

Kreis Böblingen - Der Betreiber des Schlachthofs Gärtringen wehrt sich gegen die vorübergehende Schließung seines Betriebs. „Die Anordnung von Landrat Bernhard erfolgte aus unserer Sicht ohne Not oder eine aktuelle Notwendigkeit bezüglich des Tierschutzes“, sagt Wilhelm Dengler laut einer Pressemitteilung vom Freitagvormittag. Die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz hatte am Wochenende ein kurzes Video veröffentlicht, dass Misshandlungen unzureichende Betäubungen von Tieren in dem Schlachthof zeigte. Der Film hatte hohe Wellen geschlagen, sowohl in den sozialen Medien als auch in der Politik.