Schlachthof-Skandal Landrat fordert neue Betäubungsanlage

Klar ist, dass die Arbeit im Schlachthof nicht zu den begehrtesten Jobs gehört und die Bewerber nicht eben Schlange stehen. Hans-Georg Schwarz vom Bauernverband äußert sich deshalb vorsichtig, ob es überhaupt eine Zukunft für den Schlachthof in Gärtringen gibt. „Es hängt davon ab, wer sich zuständig fühlt – und in welcher Organisationsform das geht.“ Schwarz betont, dass Wilhelm Dengler seit 2018, seit es die ersten Maßregelungen des Landratsamts gegeben hatte, nicht untätig war. Er habe baulich einiges umgesetzt, aber alles müsse eben auch finanziert werden. „Als wir die Schlachtgebühren erhöht hatten, ist prompt ein großes Unternehmen ausgestiegen“, sagt er. „So etwas macht die finanzielle Ausstattung nicht besser.“

Mehr Transparenz

Solche Fragen will Landrat Roland Bernhard ebenfalls mit den Metzgern und Landwirten diskutieren, kündigt er an. Eine Strategie zur „Regionalvermarktung“ will er erarbeiten. „Ziel ist, mehr Transparenz der Verarbeitung von der Aufzucht der Tiere, über die Schlachtung, bis zur Theke herzustellen“, sagt Bernhard. Das soll die hohe Qualität der Produkte und das Tierwohl zum Ausdruck bringen.

In der vergangenen Woche hatte der Münchener Verein „Soko Tierschutz“ ein Video veröffentlicht, auf dem massive Tierquälereien im Gärtringer Schlachthof zu sehen sind. Das Veterinäramt des Landratsamts hatte zuerst die Kontrollen verstärkt und dann am Donnerstag den Betrieb vorläufig geschlossen.

Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, wie eine Sprecherin sagte. Die Bilder seien inakzeptabel, die Schließung deshalb „kurzfristig vielleicht ein probates Mittel“, sagte Thomas Sprißler, der Chef der Freie Wählern im Kreistag. „Wir benötigen den Gärtringer Schlachthof, denn wir möchten weiterhin regionale Metzgereien für unsere Landwirtschaft“, sagt er.

Kooperation mit Kreis Tübingen?

Helmut Noë, der CDU-Fraktionsvorsitzende aus Leonberg, forderte ein gemeinsames Konzept mit dem Kreis Tübingen, wo der Rottenburger Schlachthof ebenfalls zur Disposition steht. „Allerdings muss der schonende Umgang mit den Tieren absoluten Vorrang haben“, sagte er. Die Grünen hatten die vorläufige Schließung des Schlachthofs als einzige Fraktion schon gefordert, bevor der Landrat sie umgesetzt hat.

Landwirte und Metzger hat die Schließung vor Probleme gestellt, da es in der näheren Umgebung kaum Schlachtkapazitäten gibt. Sie machten darauf aufmerksam, dass weitere Anfahrten oder die Anlieferung in den Großschlachthof Birkenfeld (Enzkreis) keinesfalls mehr Tierwohl bedeutet als der Betrieb des Gärtringer Hofes in seiner jetzigen Form.