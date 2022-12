Schlachthof in Gärtringen Steht der Neustart auf Messers Schneide?

Die Gärtringer Einrichtung soll in Zukunft daher die Kapazitäten von Rottenburg übernehmen. So würde Gärtringen die Funktion eines regionale Schlachthofs für die Landkreise Tübingen und Böblingen einnehmen. Damit wäre diese Region versorgt und ein wirtschaftlicher Betrieb im Gärtringer Schlachthof gewährleistet. Der Landkreis Tübingen und die Stadt Rottenburg haben daher beschlossen, sich gemeinsam mit einer Million Euro an den Umbaukosten in Gärtringen zu beteiligen. Falls der Bürgerentscheid diese geplante Kooperation kippt, wären sowohl die Finanzierung wie auch die Auslastung des 10,5 Millionen Euro teuren Umbaus in Gärtringen infrage gestellt.