Schiedsrichtergruppe Leonberg Steter Kampf gegen Schiedsrichtermangel

Das Nachwuchsproblem, das derzeit wieder überaus akut ist, zieht sich durch die Geschichte der Gruppe wie ein roter Faden. Schon 1953 wird unter Heinrich Benz ein großer Mangel an Schiedsrichtern beklagt. Und weil ein Neulingskurs unzureichend besetzt war, rief er den Vereinen im Kreis Leonberg, die keinen gemeldeten Schiedsrichter hatten, die Ziffer 37 in den Satzungen des WFV ins Gedächtnis. Dort hieß es: „Jeder Verein hat für jede von ihm gemeldete Mannschaft einschließlich Jugendmannschaft einen Schiedsrichter zu benennen. Für jeden gemäß dieser Bestimmung nicht benannten Schiedsrichter ist eine jährliche Ausfallgebühr zugunsten der Schiedsrichterausbildung zu entrichten.“ Diese Gebühr betrug pro Mannschaft 20 Mark.

Appell an die Zuschauer

Auch die zunehmende Kritik an Unparteiischen, die teilweise nicht zu tolerierende Ausmaße annimmt, ist kein neues Thema, wie ein Bericht über die Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtergruppe aus dem Jahr 1976 zeigt. Gustav Widmayer, der zu diesem Zeitpunkt seit 25 Jahren als Obmann fungierte und später die 30 Jahre noch vollmachte, schickte einen eindringlichen Appell an die Zuschauer: „Bitte bedenken Sie, auch Schiedsrichter sind Menschen wie Sie und ich, wir alle machen Fehler! Bitte verdammen Sie den Mann im schwarzen Rock nicht gleich, wenn ihm ein Fehlpfiff unterläuft.“

Wenig Fehlpfiffe sind in seiner aktiven Laufbahn Florian Steinberg unterlaufen. Der ehemalige Schiedsrichter des TSV Münchingen hat es bis in die 3. Liga geschafft, an der Seitenlinie war er auch in der 2. Bundesliga tätig. Im Männerbereich ist von der Schiedsrichtergruppe Leonberg bislang niemand so weit gekommen. Der 43-Jährige hat inzwischen die Funktionärslaufbahn eingeschlagen. Seit 2018 ist er Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im süddeutschen Fußballverband.

Für Nathalie Eisenhardt von der SpVgg Renningen ist es sogar noch eins weiter raufgegangen. Sie leitete Begegnungen in der 1. und 2. Bundesliga der Frauen und im DFB-Pokal. Als Assistentin hatte sie zudem Einsätze bei Länderspielen der Frauen.

Obmänner der Gruppe Leonberg

Heinrich Benz 01.09.1946 – 15.09.1947Arthur Koreng 15.09.1947 – 30.03.1949Julius Rexer 30.03.1949 – 10.03.1951Gustav Widmaier 10.03.1951 – 20.03.1981Fritz Gerlach 20.03.1981 – 08.1985Heinz Maier 08.1985 – 26.09.1987 komissar.Siegfried Fuchs 26.09.1987 – 06.09.1993Siegfried Janson 06.09.1993 – 16.11.1998Peter Schwichtenberg 16.11.1998 – 27.09.2008Uwe Bolz 16.09.2008 – 02.02.2009Hans Enz 02.02.2009 – 01.02.2017David Sandmann 01.02.2017 – 01.04.2021David Modro 01.04.2021 – bis heute