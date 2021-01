Schelling-Gesellschaft Leonberg Was Schelling mit Kepler verbindet

Kepler präsentiert seine Erkenntnisse romanhaft

Heute wird Kepler wegen seiner Leistungen in der Astronomie, der Optik und der Mathematik ganz selbstverständlich zu den größten Naturwissenschaftlern aller Zeiten gezählt. Historisch betrachtet ist diese Einschätzung jedoch alles andere als selbstverständlich. Das moderne Konzept von „Naturwissenschaft“ bestand zu Keplers Zeit noch nicht. Seine Texte lesen sich ganz anders als Texte der modernen Naturwissenschaft, er präsentiert seine Entdeckungen, aber auch seine Irrwege auf beinahe romanhafte Weise. Er verbindet mühelos unterschiedliche Fachgebiete wie etwa Astronomie und Musik, vollendet beherrschte Mathematik steht neben der Anrufung der Harmonie des Universums.

„Wir möchten zeigen, dass der Weg von Keplers Arbeiten hin zum modernen Bild von Wissenschaft nicht einfach ein Prozess der Reinigung der ‚echten‘ Wissenschaft von allerlei zufälligen Nebenerscheinungen ist“, heißt es von Seiten der Organisatoren der Schelling-Gesellschaft. Ein Beispiel aus der Naturwissenschaft: Kepler operationalisiert den für ihn so wichtigen Begriff der Harmonie in sehr präziser Weise, beispielsweise indem er Symmetrieprinzipien eine zentrale Rolle in seiner Physik gibt. Der Symmetriebegriff ist ein Schlüsselbegriff der modernen mathematischen Physik – Johannes Kepler ist einer der entscheidenden Entdecker der Bedeutung dieses Begriffs.

Der Prozess des Entdeckens wird wichtiger als das Resultat

Ein Beispiel aus der Philosophie und Wissenschaftstheorie: Kepler beschreibt das Ringen um seine Entdeckungen sehr eindrücklich. Er möchte Wissenschaft nicht als Auflistung oder geradlinige Ableitung von Resultaten präsentieren, sondern als einen Kampf um Einsicht. Hierzu passt, dass Kepler für Schelling das Idealbild für ein Genie ist – Schelling ist wiederum der erste, der diesen Begriff, mit Kepler als wichtigstem Beispiel, für die Naturwissenschaft reklamiert. Der Prozess des Entdeckens wird hier wichtiger als das Resultat, die Prinzipien der Wissenschaft liegen tiefer, als eine formale Logik rekonstruieren kann.

Die beiden Referate versprechen also andere Perspektiven auf Johannes Kepler und sein Schaffen, und das digitale Format bietet die Möglichkeit, auch ein neues Publikum zu erreichen. Matthias Bartelmann ist Professor für theoretische Physik und Astrophysik an der Universität Heidelberg. Paul Ziche ist Professor für Philosophiegeschichte und Wissenschaftsgeschichte an der Uni in Utrecht. Im Anschluss an die beiden Vorträge ist Gelegenheit zur Diskussion.