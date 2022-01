Scheine in Weil der Stadt entdeckt Falschen Fünfziger sind im Umlauf

Weil der Stadt - In den vergangenen Tagen sind in zwei Discountern in Weil der Stadt mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgetaucht, die bei der Auszählung von Einnahmen erkannt wurden. Auch im benachbarten Landkreis Calw wurden falsche Fünfziger entdeckt. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit bei der Entgegennahme von 50-Euro-Scheinen. Hinweise zur Falschgelderkennung gibt es sowohl auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank als auch auf den Seiten der Polizei.