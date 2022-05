Eine Zeugin hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei der Polizei eine eingeworfene Scheibe an der Sporthalle in der Straße „Am Lindenberg“ in Hausen gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge warfen die bislang unbekannten Täter mit einem Stein eine Glasscheibe der Halle ein und beschädigten eine weitere. Durch das Fenster gelangten die Unbekannten in einen Lagerraum und entwendeten daraus mehrere Mikrofone mitsamt Zubehör sowie einen WLAN-Router. Das Diebesgut hat einen Wert von mehr als 600 Euro. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt unter 0 70 33 / 5 27 70 in Verbindung zu setzen.