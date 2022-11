Schattenspielerin aus Korntal-Münchingen Eine Korntalerin und ihre Leidenschaft für Schatten

Adelheid Kreisz sagt, die riesigen Mäntel würden zum ersten Mal in der Form bespielt. Newton und Rudnicki hätten einen anderen Blick auf die Dinge. „Sie arbeiten ganz modern und zeigen, was in Zukunft sein wird.“ Dagegen sei ihre Art des Schattentheaters altmodisch, am Aussterben, ein Auslaufmodell. Die viele Arbeit stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag, sagt Kreisz. Selbst ihre Lampe, die sie im Dunkeln stets anknipst, sei handgemacht. In den vergangenen zehn Jahren habe etwa das Menschentheater an Bedeutung gewonnen.

Technik spielt doch noch eine Rolle

Gleichwohl, die Korntalerin übt auch Selbstkritik. „Ich bin nicht sehr geschäftstüchtig“, gibt sie zu. Sie habe es nie gemocht, sich anzubieten „wie sauer Bier“. Dennoch war und ist Adelheid Kreisz gefragt mit ihrer Kunstform, die nur noch sehr selten zu sehen ist. Eine Zeit lang zeigte sie alle ein bis zwei Jahre eine neue Produktion, immer erst in Korntal. Seit dem Jahr 1979 arbeitet sie an diversen Projekten des Staatstheaters Stuttgart mit. Von den Gagen finanziert sie sich ihre Leidenschaft. Besonders der Lohn für Figuren und Spiel für ein Szenenbild in Achim Freyers Inszenierung des „Freischütz“ habe ihre Bühne am Leben gehalten. Geld aus dem Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ ermöglicht jetzt den Mantelwald.

Trotz ihres Alters kann sich Adelheid Kreisz nicht vorstellen, das Schattentheater komplett aufzugeben. So wagt sie sich mit bald 80 dann doch noch an die Technik: Sie plant, von ihren Schattenspielen kleine Videoclips zu drehen, sollte es einmal mit der Bühne zu viel werden – „als Trost und sanfter Übergang in den Ruhestand“.

Karten für den Mantelwald am 10. Dezember gibt es unter den Nummern 07 11/83 67 25 10 und 0 71 50/92 07 15 40 sowie auf reservix.de.