Schafe auf dem Rappenberg Stimmt das Futter, gibt’s reichlich Nachwuchs

Viele Mehrlingsgeburten

Was so alles wohl im Kopf eines kleinen Lämmchens so vorgehen mag? „Da faulenzen sie nun die vier Racker“, freut sich jedenfalls Reinhold Weiß. Der Eltinger Schäfer sieht zufrieden auf das Quartett. Gleich zwei Muttertiere haben in diesem Frühjahr Vierlinge bekommen. Mehrere haben drei Lämmchen. „Wie viele zwei Lämmchen haben, weiß ich auf die Schnelle nicht“, sagt der 63-Jährige.