SAP bündelt Standorte in der Region Weltkonzern zieht nach Gerlingen

SAP hat sich laut dem Investor, der Münchner Gieag Immobilien AG langfristig in Gerlingen eingemietet. Der Umzug ist laut SAP für Anfang 2021 geplant. In der Stadt am Rande Stuttgarts ist die Freude entsprechend groß. SAP sei „ein weiterer Leuchtturm in Gerlingen“, sagt der Gerlinger Rathauschef und „ein schönes Aushängeschild“ für die Stadt.

Brenner erinnert aber auch an die Historie des Geländes, auf dem sich nach Bosch nun auch der Walldorfer Konzern ansiedelt. Das Areal war Standort des Pharmaunternehmens Salutas. 300 Menschen verloren ihren Job, als Sandoz das zum Konzern gehörende Tochterunternehmen Ende 2016 schloss. Der vom Projektentwickler Gieag errichtete Komplex ist laut Brenner für rund 800 Arbeitsplätze ausgerichtet. Bosch siedelt dort im Februar 450 Arbeitsplätze seiner Finanzverwaltung an. Bosch hat seinen Stammsitz im Ort.

Brenner geht davon aus, dass verschiedene Faktoren die Attraktivität des Geländes ausmachen, das laut Gieag mit SAP zu zwei Dritteln vermietet ist. Ihm zufolge dürften die Erreichbarkeit aus dem Großraum Stuttgart, die unmittelbare Nähe zur Stadtbahn sowie der Gewerbesteuerhebesatz eine Rolle gespielt haben. Gerlingen hat mit 290 Prozentpunkten den kreisweit niedrigesten Steuerhebesatz.

Wie geht es weiter?

„Die Steuerkraft geht dem Landkreis nicht verloren“, sagt der Freiberger Vize-Rathauschef Kregreiß. In Freiberg am Neckar und in Herrenberg wird nun ohne SAP geplant. Kregreiß ist optimistisch, dass eine Nachnutzung der Fläche nicht zu lange auf sich warten lassen wird: „Es gibt einen sehr großen Bedarf an Büroflächen“, sagt er.

Ähnliche Überlegungen werden in Herrenberg angestellt. „Jetzt geht es darum, neue Unternehmen anzusiedeln“, sagt Thomas Deines von den Freien Wählern. Angesichts der wenigen freien Gewerbeflächen im Raum Stuttgart insgesamt, sieht die Stadt kein Problem darin, die Nutzflächen zu besetzen. Geht es nach Deines, könnte sie sich gerade dabei täuschen. „Viele Firmen spüren die Unsicherheit und halten Investitionen zurück.“ Zudem handele es sich bei SAP nicht um ein irgendein Unternehmen, sondern um einen der Vorreiter im IT-Bereich. „Das ist für den Standort ein Einschnitt.“