Sanierungen in Leonberg Finanzspritzen für die baulichen Sorgenkinder

Leonberg - Was die öffentlichen Gebäude betrifft, sind diese vier wohl die größten Sorgenkinder in ganz Leonberg: die Stadthalle, die alte Schuhfabrik, das ehemalige Arbeitsamt und das Bauernhausmuseum Gebersheim. So unterschiedlich sie von ihrer Herkunft und Nutzung her sind: der jeweils nicht eben propere Zustand eint alle Bauten.