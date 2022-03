Sammlerbörse in Korntal Mit Karten zurück in die Vergangenheit

Unzählige Kartons stehen in den Regalen, verteilt auf drei Räume. Von außen sehen die Boxen unscheinbar aus, doch was drinnen ist, sauber und übersichtlich sortiert, das lässt Sammlerherzen höherschlagen: Mehr als 200 000 alte Ansichtskarten aus den Jahren 1896 bis etwa 1950 lagern Christiane Widmann-Wohnsiedler und ihr Mann Andreas Wohnsiedler im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal. Aber nicht einfach so.