Samariterstift Leonberg Das Dilemma: Schützen oder die Gesundheit riskieren?

„Von der ersten Minute an befanden wir uns in einem Dilemma: Wollen wir die alten Menschen schützen, müssen wir ihr Leben einschränken – wollen wir ihnen das Vertraute lassen, dann riskieren wir ihre Gesundheit“, beschreibt Barbara Lauffer-Spindler, die Leiterin der Altenhilfe und Pflege die Situation in der Samariterstiftung. Gut findet sie, dass Pflegepersonal und Bewohner flächendeckend auf das Coronavirus getestet werden, auch wenn sie keine Symptome haben. „Dann haben wir klare Zahlen und können starke Schutzmaßnahmen anwenden, wenn es Infizierte gibt, und die Gesunden können unter bestimmten Auflagen wieder ins Freie und Besuche empfangen.“

Was ist erlaubt, was nicht?

Pro Bewohnerin und Bewohner ist grundsätzlich ein Besuch an einem Tag erlaubt. Der Besuch wird dabei auf zwei Personen beschränkt. Ausnahmen sind insbesondere für nahe stehende Personen während der Sterbebegleitung vorgesehen. Die Einrichtungen können in Abhängigkeit von ihren personellen Kapazitäten und der örtlichen Gegebenheiten Besuchs-Zeiten festlegen. Ferner kann die Einrichtung die Zeitdauer der Besuche vorgeben.

Entsprechend dieser Verordnung sind in den meisten Häusern der Samariterstiftung separate Bereiche für den Besuch eingerichtet worden. Im Ausnahmefall lasen alle Häuser auch Besuche in Bewohnerzimmern zu. Besucher müssen sich verbindlich anmelden und ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Im Haus sowie beim Spazierengehen im Freien gilt es, die Hygienevorschriften einzuhalten.