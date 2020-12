Samariterstift in Höfingen Die Corona-Wächterin des Seniorenzentrums

Und sie weiß um die Not der Bewohner, die wochenlang keinen Besuch bekommen können, aber auch der Angehörigen, die ihre Familienmitglieder vermissen. „Es ist mir so viel Wert, dass ich mich hier einbringen kann“, betont sie. So steht sie jedes zweite Wochenende einige Stunden an der Eingangspforte zum Heim und im Wechsel einmal zwei Tage in der Woche und einmal drei Tage.

Manch Angehöriger sieht die Lage zu locker

„Wir bräuchten eine zusätzliche Fachkraft mehr, um das hinzubekommen, was Frau Wünsch-Delmotte hier macht“, sagt Ralf Salzer. Und er ist bereits auf der Suche nach einer zweiten fachlich versierten Helferin, die durch Tests verhindern soll, dass Corona Zugang in das Seniorenheim mit seinen 30 Plätzen findet. Manche Angehörige würden das leider etwas locker sehen. So umschreibt Salzer, dass nicht alle immer Verständnis für die umfangreichen Maßnahmen haben. Andere aber seien dankbar dafür.

Auch die Bewohner selbst würden getestet, erzählt er, allerdings nur bei Bedarf, etwa wenn es jemandem nicht so gut gehe. Doch während manche Besucher nach dem positiven Antigen-Schnelltest der Zutritt ins Heim nicht möglich war, sei bisher noch kein einziger Corona-Fall bei den Bewohnern aufgetreten. Und das soll auch so bleiben.

Fachkräfte dringend gesucht

„So, wie es in Höfingen läuft, ist es vorbildhaft“, sagt Angelika Herrmann, die Regionalleiterin für Pflegeheime der Nürtinger Samariterstiftung im Bereich Leonberg/Stuttgart. Und so soll es möglichst bald in allen Senioreneinrichtungen des Trägers im Altkreis Leonberg sein. „Wir suchen noch Fachkräfte, die die Schnelltests vor Ort machen können“, sagt sie auf Nachfrage. Dafür kämen etwa Kranken- und Altenpfleger oder andere medizinische Fachangestellte infrage.

Nach einem Bericht in unserer Zeitung über einenCorona-Ausbruch im Leonberger Seniorenzentrum am Parkseehätten sich einige Interessierte gemeldet. „Mit diesen können wir nach Einweisung durch einen Arzt rasch starten, hoffentlich schon in dieser Woche“, zeigt sich Angelika Herrmann zuversichtlich. „Wir können dann in Leonberg zumindest an einem Tag in der Woche in jedem Haus eine Testmöglichkeit für Besucher anbieten.“ Sobald das System stehe, werde man die Angehörigen informieren, kündigte sie an. Fänden sich noch weitere fachlich versierte Helfer, könnten die Angebote ausgeweitet werden.