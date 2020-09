Saisonstart im Tischtennis Die Beschlüsse sind nicht in Stein gemeißelt

Landesliga Gruppe 1, Männer Als Folge der Ligen-Restrukturierung nach der Zusammenlegung der Verbände Württemberg-Hohenzollern und Südbaden heißt die frühere Verbandsklasse nun Verbandsliga. Die Männer der KSG Gerlingen spielten in der vergangenen Saison noch in der Verbandsklasse Nord und lagen nach dem Corona-bedingten Abbruch auf dem drittletzten Tabellenrang. Nun tritt das Team um Joachim Scholl in der Landesliga Gruppe 1 an und kann sich hier auf mehrere Lokalderbys freuen. Konkurrent GSV Hemmingen hat sich mit zwei Spielern des SV Leonberg/Eltingen verstärkt. Fabian Haid, beim SV noch an Position eins gesetzt, spielt in Hemmingen jetzt hinter Lennart Provoznik und Levin Rath. Dahinter sind Moritz Provoznik, Philip Blazeski sowie der zweite Ex-Leonberg/Eltinger Jürgen Kieser gesetzt. „In Leonberg hat die Perspektive nach oben gefehlt“, sagt der 58-jährige Kieser. Aufsteiger TSV Korntal mit Viktor Vetturelli an der Spitzenposition komplettiert das Altkreis-Trio in dieser Liga. Landesliga Gruppe 3, Männer