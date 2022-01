Saisonbeginn am 26. Juni Naturtheater Renningen zeigt zwei neue Stücke

Die neuen Stücke für die nächste Saison stehen bereits fest: „Aladin und die Wunderlampe“ und „Das Gespenst von Canterville“. Bei Aladin dürften die meisten sofort die beliebte Verfilmung von Walt Disney mit ihren eingängigen Hits von Alan Menken im Kopf haben. In Stuttgart wird derzeit das auf dem Film basierende Musical gezeigt. Doch damit hat das Stück vom Naturtheater nichts zu tun, erklärt Laura Finckh. „Wir hatten einfach Lust, mal wieder ein orientalisches Märchen aufzuführen.“ Die Autorin Janne Wagler orientierte sich dafür am Original-Märchen aus 1001 Nacht über die Abenteuer des jungen Aladin, das sie für die Bühne neu adaptiert hat. Getanzt wird trotzdem – diesmal unter der Leitung der neuen Choreografin Amelie Kienzle.

Wieder mehr Humor auf der Bühne

Mit „Das Gespenst von Canterville“ will sich das Naturtheater außerdem wieder auf komödiantische Pfade begeben. „Wir hatten zu den ernsten Stücken keine negativen Rückmeldungen, aber wir als Ensemble hatten einfach Lust, wieder etwas Humorvolleres zu machen.“ Das Stück über den Schlossgeist bot eine gute Basis für die neue Bühnenfassung des Autors Jürgen von Bülow. Der humoristische Aspekt soll darin noch stärker hervorgehoben werden.

Für die „Corona-Saison“ 2021 wurden die Stücke extra so umgeschrieben, dass die Darsteller auf der Bühne einen Mindestabstand zueinander einhalten können. Darauf haben die Autoren in diesem Jahr verzichtet, die Stücke wurden für eine ganz normale Aufführung geschrieben.

Vereinsheim wird derzeit renoviert

„In der Regel verteilen wir Mitte Januar die Rollen und beginnen dann mit den Proben“, so Finckh. Wegen Corona wird sich das wohl leicht verschieben. „Wir möchten noch die Ministerkonferenz am 17. Januar abwarten. Danach entscheiden wir, ob wir zunächst wieder online proben müssen oder ob wir uns wieder gemeinsam vor Ort treffen können.“ Langweilig wird es dem Verein bis dahin nicht. Das Naturtheater renoviert derzeit sein Vereinsheim, das sich auf dem Gelände der Freiluftbühne befindet. Um das nötige Geld dafür zusammenzubekommen, sammeln die Mitglieder Spenden, das Spendenziel lautet 4000 Euro.

Neuigkeiten Weitere Infos finden sich online unter www.naturtheater-renningen.de.

Die Naturtheater-Saison startet am 26. Juni

Aladin und die Wunderlampe

Aladin wohnt mit seiner Mutter in der bunten Stadt Chandrighar. Hier begegnet er der Sultanstochter Suleika, die andere Pläne als ihr Vater der Sultan Salman hat. Zugleich sucht ein heimtückisches Paar den „Einen“, der ihnen bei der Erfüllung ihres teuflischen Plans hilft. Dafür müssen sie eine Kraft freisetzen, die schon lange verborgen liegt – in einer uralten, unscheinbaren Messinglampe. Doch nur einer kann sie holen: Es ist der junge Aladin. Die Inszenierung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Das Stück wird zwischen dem 26. Juni und dem 21. August gezeigt.

Das Gespenst von Canterville

Seit Jahrhunderten treibt das Gespenst von Canterville in dem alten Herrenhaus sein Unwesen und vertreibt jeden neuen Besitzer erfolgreich. Eines Tages kauft die amerikanische Familie Otis das Spukschloss und zeigt sich von den Künsten des Gespenstes wenig beeindruckt. Als sich die Familie sogar über den alten Geist lustig macht, will dieser das Schloss verlassen. Doch die treue Haushälterin hat einen Plan: Sie bittet die berühmtesten Spukgestalten um Hilfe, engagiert teure Gespenster-Coaches und gestattet blutjungen Gespenstern, die modernsten Methoden des analogen und digitalen Schauderns auszuprobieren. Ein aberwitziger Kampf nimmt seinen Lauf, doch das Gespenst von Canterville vermisst mehr und mehr das gute, alte Geschäft des Gespensterhandwerks. Das Theater am Abend wird zwischen dem 2. Juli und 28. August gezeigt.

Kartenvorverkauf

Wegen coronabedingter Unwägbarkeiten werden Tickets dieses Jahr wohl erst ab April verfügbar sein, nicht wie sonst schon ab März. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an karten@naturtheater-renningen.de sowie an info@naturtheater-renningen.de.