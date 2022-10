Sängerbund Rutesheim Schon im Kaiserreich wurde gesungen

Die Vereinsprotokolle seit der Gründung bis Kriegsende sind durch Kriegseinwirkung verloren gegangen. Das 25-jährige Jubiläum 1897 findet im Gemeinderatsprotokoll der Gemeinde Rutesheim Erwähnung, weil eine Spende von 25 Mark gewährt wurde. Ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte war die Fahnenweihe im Jahr 1912.

Eine Eintragung im Gemeinderatsprotokoll aus den Jahre 1936 über eine Weihnachtsfeier der drei örtlichen Vereine (Musik-, Gesangs- und Turnverein) zeigt von den Bestrebungen, im Dritten Reich eine Konzentration der Vereine zu erreichen. Die dann folgende Kriegszeit brachte die Vereinsarbeit praktisch zum Erliegen.

1946 erreichte das Vereinsmitglied Karl Ost, nach einer Vorsprache bei der damaligen Militärregierung, dass der Verein unter seinem alten Namen „Sängerbund“ den Chorgesang wieder aufnehmen durfte. Und so konnte 1947 das 75-jährige Jubiläum in der Festhalle in Rutesheim mit einem Festkonzert gefeiert werden.

„Der Nachwuchs blieb aus“

„Mitte der 1950er Jahre stagnierten die Männerchöre, der Nachwuchs blieb aus. Auch beim Sängerbund Rutesheim war diese Entwicklung deutlich zu spüren“, schilderte Vorsitzender Armin Philippin die Entwicklung in seinem Rückblick. Von einst im Jahr 1947 noch singenden 75 Männern waren 1954 noch 40 übrig geblieben. Die damals von den Männerchören gepflegte pseudoromantische, sentimentale und vaterländisch geprägte Chorliteratur fand bei jungen Menschen kaum noch Anklang.

Der damalige Chorleiter Helmut Kuppinger hatte beim Jahresausflug 1957 die rettende Idee. Er hatte das einfache vierstimmige Marschlied „Wir wandern heut ins Schwabenland“ eingeübt. Der Reiz war, dass dem Refrain zwei Frauenstimmen überlegt waren. Beim ersten Halt in der Gaststätte Tripsdrill in der Altweibermühle übte Kuppinger mit den mitgereisten Frauen diese Überstimmen ein. Erstaunt war der Chorleiter, dass die Frauen die Melodie so schnell beherrschten, erstaunt aber auch über die vielen guten Stimmen. Noch in Tripsdrill erfolgte die Uraufführung. Von dem weiten, ungewohnten Klangvolumen waren Männer und Frauen so begeistert, dass das Lied während des Ausfluges immer wieder angestimmt wurde. Selbst zum Abschluss vor dem Rutesheimer Rathaus wurde es nochmals gesungen.

„So ist unser gemischter Chor vor nunmehr 65 Jahren entstanden. Der kam bei uns gut an, unter allen Chorleitern und seit 25 Jahren unter der jetzigen Chorleiterin Monika Wallner wurde er erfolgreich gepflegt“, freut sich der Vorsitzende. Heute singen im Verein 32 aktive Mitglieder – davon 22 Frauen und noch zehn Männer.

Unter der Leitung des damaligen Ehrenvorstandes Otto Weiß, und mit großen finanziellen und zeitlichen Opfern der Vereinsmitglieder, wurde 1965 das eigene Sängerheim fertiggestellt. „Es ist eine Heimat des Chorgesangs und der Geselligkeit gewesen. Leider mussten wir dieses 2010 verkaufen, da wir nicht mehr imstande waren, es selbst weiterzuführen“, bedauert Armin Philippin. Die Mitglieder, sowohl Frauen als auch Männer, die früher Hand angelegt haben, waren altershalber nicht mehr in der Lage, das Vereinsheim instand zu halten. Gekauft hat es die Altpietistische Gemeinde. „Jetzt haben wir ein neues Zuhause im API-Heim, wo wir außer singen auch Feste feiern dürfen“, sagt Philippin.

„Leider sind die negativen Zeichen der Zeit auch an uns nicht vorübergegangen. Dem Chor fehlt es an jungem Nachwuchs“, sagt Philippin mit Blick auf den Altersdurchschnitt der Sängerinnen und Sänger. Er fügt aber hinzu: „Wichtig ist die Lebensfreude, dann spielt das Alter keine Rolle.“ Zusätzlich hat auch die Coronapandemie ihren Teil dazu beigetragen. Insgesamt neun Sängerinnen und Sänger hätten sich verabschiedet, was die Singgemeinschaft sehr geschwächt hat. „So stehen wir nun im 150. Jahr des Bestehens des Sängerbundes Rutesheim und wissen nicht, wie lange er noch besteht“, macht sich der Vorsitzende Sorgen.

Interesse? Der Chor probt jeden Freitag um 20 Uhr im Miemimger Weg 9, Rutesheim.