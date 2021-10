Sachbeschädigung in Weil der Stadt Unbekannte Täter zerkratzen Autos

Weil der Stadt - Nachdem in Schafhausen im Laufe des vergangenen Freitags mehrere Autos beschädigt worden sind, sucht die Polizei in Weil der Stadt nun nach Zeugen. Betroffen sind mindestens sechs Fahrzeuge, die im Bereich der Friedens- und der Neuffenstraße geparkt waren. Zwischen 10 und 14.15 Uhr machten sich der oder die unbekannten Täter an den Wagen zu schaffen und kratzen mit einem spitzen Gegenstand Herzen, die Buchstaben „C“ und „K“ sowie den Namen „Miri“ in den Lack. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt unter der Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70 entgegen.