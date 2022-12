Ein schwarzer BMW X5, der in der Römerstraße in Leonberg bei einer Garagenzufahrt abgestellt war, ist zerkratzt worden – offenbar augenscheinlich mit Absicht. Zudem wurde eine größere schwarze Mülltonne an das Fahrzeugheck angelehnt. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 0.15 Uhr. Der Wagen war an der Wand vor einer Tiefgaragenzufahrt im Bereich zwischen der Robert-Koch-Straße und der Leonberger Straße geparkt. Eine bislang unbekannte Person hinterließ entlang der rechten Fahrzeugseite tiefe Kratzer, wodurch ein Sachschaden von rund 2800 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0 71 52 / 60 50 zu melden.