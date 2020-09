Sabine Kurtz gewinnt CDU-Duell CDU schickt doch Vizepräsidentin ins Rennen

Die Grünen als Hauptgegner kommen nicht von ungefähr. 2016 hatte die Ökopartei der CDU zum ersten Mal das Direktmandat abgerungen, Kurtz kam nur über ein Ausgleichsmandat wieder in den Landtag. „Welche Fehler haben Sie gemacht?“, will der Herrenberger Steffen Straube-Kögler von ihr in der Fragerunde wissen. Da kommt sie kurz ins Schlingern, kann auf Anhieb keinen Fehler nennen. Der große Stimmenverlust jedenfalls sei für die ganze Landes-CDU „ganz schlimm“ gewesen. Jetzt müsse die CDU bessere Politik machen, finanziell, wirtschaftlich und sozial-ökologisch. Ein Junge-Unionler will von ihr wissen, wie sie junge Menschen erreichen wolle. „Wir müssen auf junge Wähler hören“, antwortet Kurtz. „Wenn Sie zu, Beispiel Wert auf nachhaltige Finanzpolitik legen, haben Sie damit völlig recht.“

Swen Menzel versucht es mit kernigen Formulierungen

Swen Menzel versucht anschließend, mit einer Rede mit kernigen Formulierungen die Parteimitglieder von sich zu überzeugen. Es dürfe nur ein Ziel geben, nämlich den Wahlkreis zurückzugewinnen. „Sie entscheiden, wer das am besten kann“, ruft er in den Saal. Wie das geht? Mit den klaren Positionen einer „konservativen Partei der Mitte“, mit Wirtschaftsthemen, mit Basisarbeit in Zukunftswerkstätten – und nicht mit grünen Kompromissen. „Wir brauchen eine regionale Landwirtschaft, keine, die von Ideologen getrieben wird, die nicht mal ein Pferd von einer Kuh unterscheiden können.“

Zweitkandidat wird der 42-jährige Betriebswirt Tobias Pfander aus Herrenberg-Oberjesingen, der sich mit 55 Prozent gegen die Aidlingerin Ann-Kathrin Flik (31) durchsetzt. Beide hatten sich zuvor mit einer überraschend engagierten Rede beworben. Über Nachwuchsprobleme kann die CDU also nicht klagen.

An Kurtz und Pfander liegt es nun, die CDU nach einem polarisierenden Wahlkampf wieder zusammenzuführen, denn Menzels Unterstützer müssen nun für Kurtz Plakate kleben. „Mit diesem Wahlergebnis kann es kein Weiter-So geben“, sagt Simon Straube-Kögler, der Herrenberger JU-Vorsitzende. „All die neuen Gesprächsformate, die Swen eingeführt hat, muss Frau Kurtz weiterführen und auf uns Mitglieder zugehen.“ Auch Kerstin Bangemann, die Renninger CDU-Vorsitzende, die ebenfalls Swen Menzel unterstützt hatte, sagt: „Frau Kurtz muss viel nahbarer werden und ganz viel auf die Leute zugehen.“