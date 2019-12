S6 Richtung Weil der Stadt Mann spielt an seinem Glied rum

Renningen - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 19.10 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Weil der Stadt eine exhibitionistische Handlung begangen. Der Mann stieg an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte in die S6 und setzte sich neben eine unbekannte Frau. Ein Zeuge beobachtete während der Fahrt, wie der Mann sein Glied aus der Hose holte und daran rum spielte. Die Frau selbst bemerkte dies offenbar nicht. Als sie am Bahnhof Renningen aus der S-Bahn stieg, verfolgte sie der Mann. Erst als der Zeuge die Polizei alarmierte und damit begann, den mutmaßlichen Täter zu filmen, ließ er von der Frau ab und flüchtete in eine S-Bahn Richtung Schwabstraße.