S6 bei Weil der Stadt Exhibitionist in der S-Bahn

Weil der Stadt - Ein unbekannter Mann soll sich in der S-Bahn zwischen Weil der Stadt und Malmsheim vor einer Frau entblößt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der S 6. Nach Aussage der 31-jährigen Geschädigten öffnete der Unbekannte vor ihr seine Hose und berührte sein Glied. Sie setzte sie sich daraufhin um, wobei ihr der Mann folgte und dabei weiterhin an sich herumspielte. Sie wechselte anschließend erneut ihren Sitzplatz und machte andere Fahrgäste auf die Situation aufmerksam. Der unbekannte Täter stieg dann wohl am darauffolgenden Haltepunkt in Malms­heim aus der S-Bahn aus und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.