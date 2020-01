S-Bahnverkehr in der Region Die S 60 ist die pünktlichste aller S-Bahnen

Weitere Gründe für Verspätungen: Über das Jahr verteilt habe es immer wieder Baustellen zur Modernisierung des Streckennetzes gegeben, aber auch technische Störungen an Fahrzeugen, erklärt ein Bahnsprecher. Dazu wurde im Dezember die Stufe drei zur Taktverdichtung zwischen den Hauptverkehrszeiten umgesetzt. In Stufe vier soll der durchgängige Viertelstundentakt tagsüber auch für die S 60 kommen. Außerdem will die Bahn in den kommenden Jahren 800 Millionen Euro in neue Züge investieren.