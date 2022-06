S-Bahnen „Der Fortschritt ist noch immer eine Schnecke“

Das ist nicht nur in Leonberg so. An 31 von 83 S-Bahnstationen in der Region Stuttgart besteht ein Höhenunterschied zwischen den Bahnsteigen und Fahrzeugen. Zumindest soll nun bis 2029 an 17 Stationen der niveaugleiche Ein- und Ausstieg möglich gemacht werden. Das hat der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im ersten Schritt werden rund 12,2 Millionen Euro in die Planungen investiert.