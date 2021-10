S-Bahn-Verkehr Neue Expresslinie startet nächsten Sommer

Ende Oktober starten die Baustellen

Die Fahrgäste der S 6/60 müssen sich aber schon bald auf zwei Baustellen einstellen. Da in Zuffenhausen Weichen erneuert und im Bahnhof Feuerbach der Bahnsteig 1 erhöht werden, verkehrt die S 6/60 an den Wochenenden 23. und 24. Oktober sowie 30. Oktober und 1. November nur bis und ab Zuffenhausen. Für den Weg in die Stuttgarter Innenstadt müssen die Fahrgäste dann auf andere S-Bahnlinien ausweichen.

Wegen der Verbreiterung der Autobahn 81 bei Böblingen wird zwischen dem 1. und 5. November (Herbstferien) eine Behelfsbrücke für den Schienenverkehr errichtet. Die S 60 endet deshalb bereits in Sindelfingen.

In Ditzingen wird zudem die Bahnstrecke wegen Brückenarbeiten vom 6. bis 9. Januar gesperrt sein. Der Ditzinger Bahnhof kann in dieser Zeit nicht angefahren werden, die Züge müssen jeweils in Leonberg und Korntal wenden. Dazwischen fahren an den vier Tagen Ersatzbusse.