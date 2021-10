Ab 31. Oktober nur Busse zwischen Sindelfingen und Böblingen

Von Sonntag, 31. Oktober, 4.45 Uhr, bis Montag, 8. November, 4.30 Uhr, muss der Streckenabschnitt Sindelfingen–Böblingen durchgängig zu allen Tages- und Nachtzeiten voll gesperrt werden. Die Bahn setzt für die Züge der S 60 zwischen Sindelfingen und Böblingen dann Ersatzbusse ein. Die Busse halten in Sindelfingen am ZOB und Bahnhof sowie in Böblingen am ZOB, Halteplatz 14. Ergänzend dazu verkehrt zwischen Sindelfingen und Böblingen auch die reguläre Buslinie 701.