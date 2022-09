S-Bahn in Richtung Leonberg Betrunkener beleidigt Fahrgast und will vor Polizist flüchten

Der Mann war gegen 20.20 Uhr in der S-Bahn der Linie 6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Leonberg unterwegs, als er zunächst einen anderen Passagier beleidigte. Ein im Zug reisender Polizist wurde auf die Situation aufmerksam, sprach die Beteiligten an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Beim Halt in Korntal verließ er die Bahn zusammen mit dem 54-Jährigen, um dort auf eine alarmierte Streife zu warten.