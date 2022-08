Ein Hund beißt ein dreijähriges Kind in der S 1 ins Gesicht. Statt dem Mädchen zu helfen, wird die Hundehalterin aggressiv – jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall hat sich am Donnerstag im Kreis Böblingen ereignet. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zeugenaussagen zufolge war das Kleinkind in der S-Bahn gestürzt, woraufhin die zwei Hunde einer Sitznachbarin auf das Mädchen sprangen. Einer der Hunde biss in die Wange knapp unter das Auge. „Die Besitzerin der Hunde wurde umgehend aggressiv und verließ die S-Bahn beim Halt in Böblingen, soll jedoch in einem anderen Wagen wieder eingestiegen sein“, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, als eine Mutter mit der Dreijährigen und zwei weiteren Kindern in der S 1 Richtung Herrenberg unterwegs war. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise zur bisher unbekannten Hundebesitzerin.

Diese soll etwa 60 Jahre alt sein und ist circa 1,70 Meter groß. Zur Tatzeit war sie bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellen Jeans sowie schwarzen Turnschuhen. Auf dem Rücken trug sie einen dunkelroten Rucksack.

Bei den Tieren soll es sich um zwei kleine Hunde gehandelt haben. Einer hatte helles Fell, der andere dunkles. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Besitzerin der Hunde oder zur Tat selber machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer 0711 / 87 03 50 zu melden. red