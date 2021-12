S-Bahn bei Renningen Mann spielt an seinem Glied herum

Renningen/Magstadt - Ein bislang unbekannter Mann hat in einem Zug der S 60 an seinem Glied herumgespielt und damit eine junge Frau belästigt. Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag. Die Geschädigte saß um 8.15 Uhr in der Bahn zwischen Magstadt und Renningen, als sie bemerkte, dass der Unbekannte sie anschaute und währenddessen an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Das Opfer verließ die Bahn in Renningen, der Mann fuhr weiter.