RV Schwalbe Leonberg Der lange Weg zur Mountainbike-Strecke

Philip Gehrling ist sauer über die Entscheidung. Nicht, weil der Gemeinderat so entschieden hat. Er und seine Mitstreiter sehen sich von der Stadtverwaltung im Stich gelassen. „Alle Punkte, die von den Gemeinderäten angesprochen wurden, sind schon geklärt. Was die Alternativrouten betrifft, so hätte längst eine Sitzung mit Vertretern der Stadtverwaltung stattfinden sollen“, kritisiert der Schwalbe-Vorsitzende. Und zwar schon vor über einem Jahr.