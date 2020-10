Rutesheimer radeln am meisten Stadtradeln-Ergebnisse sind da

Gymnasiasten und Bosch-Mitarbeiter radeln viel

Dass Renningen so weit vorne gelandet ist, liegt an dem dortigen Gymnasium, das sich als Team angemeldet hatte und in der Team-Wertung auf Platz fünf gelandet ist. Hinter Schulen aus Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg und dem Radfahrverein Schwalbe Leonberg-Eltingen (Platz zwei). Auf das Renninger Konto zahlt auch das Team des Robert-Bosch-Campus’ ein, das es auf Platz acht geschafft hat.