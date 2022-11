Rutesheimer leidet an Long Covid Er wäre gerne halbwegs so wie früher

Weniger Rente als erwartet

„Du bist dauerhaft arbeitsunfähig und vermutlich zu 100 Prozent erwerbsgemindert“, habe man ihm am Ende seiner Reha gesagt. Daraufhin habe er am 10. Juni auf dem Rathaus in Rutesheim Erwerbsminderungsrente beantragt. Anfang September sei sein Antrag vom Rentenversicherungsträger in Berlin zwar positiv beschieden worden. „Sie sind 100 Prozent erwerbsgemindert“, habe man ihm mitgeteilt, „aber – und jetzt kommt der Hammer – rückwirkend ab dem Tag, an dem ich im November 2021 die Reha beantragt habe.“