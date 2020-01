Rutesheimer Haushalt Rutesheim tritt bei Wachstum auf die Bremse

Die Doppik nicht missbrauchen

Aus allen Haushaltsreden ging hervor, dass die Gemeinderäte sich noch nicht ganz auf die neue Haushaltsführung eingestellt haben. Rutesheim gehört nämlich zu den rund 370 Kommunen im Land, die zum 1. Januar 2020, also zum letztmöglichen Termin, auf das „Neue Kommunale Haushaltsrecht“, auch bekannt als Doppik, umgestellt hat. Diese bringt betriebswirtschaftliche Maßstäbe in die Kommunalpolitik und das sehen viele kritisch. So meinte der GABL-Sprecher Fritz Schlicher: „Die politische Landschaft ist gekennzeichnet von Privatisierungen und dem Versuch, alle Lebensbereiche den Kriterien wirtschaftlicher Effizienz zu unterziehen. Es wäre fatal, wenn die Doppik dazu missbraucht würde auch die Kommunalpolitik einem reinen Kosten-Nutzen-Denken zu unterwerfen.“