Rutesheimer Haushalt 2022 Keine Schulden und keine höheren Steuern

„Wie schon 2021 können wir auch für das kommende Haushaltsjahr keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen, was wir als besonderen Makel betrachten,“ sagt die Bürgermeisterin Susanne Widmaier. Man wünsche sich, die Rücklagen eher zu erhöhen als zu schmälern, doch wie bei allen Kommunen wirken sich die einbrechenden Steuereinnahmen auch in Rutesheim aus. Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stagnieren, und die Zahlungen in Form von Umlagen an Land und Landkreis steigen.