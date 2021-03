Rutesheim verbessert Busfahren Die letzten Bushaltestellen werden barrierefrei

Nicht überall ist es technisch möglich

Alle anderen Haltestellen sind entweder reine Schulbushaltestellen, die nicht bis zum 1. Januar 2022 umgebaut sein müssen, oder es sind Haltestellen, die direkt an Grundstückszufahrten liegen. Deshalb können hier die für die Barrierefreiheit unter anderem notwendigen 18 Zentimeter messenden Hochbordsteine nicht eingebaut werden.

In der Haltestelle auf der Nordseite der Festhalle wird der Bus auf der Fahrbahn halten – bei aktuell rund 3500 Autos am Tag in der Flachter Straße gut machbar. Dann gilt auf der gegenüberliegenden Seite ein absolutes Halteverbot, damit bei dem Viertelstunden-Takt der Busse der Verkehr nicht völlig blockiert wird. Eine Busbucht neben der Fahrbahn wie bisher ist nur möglich, wenn die Zufahrt zur Haltestelle erheblich verlängert wird. Das hätte Eingriffe in das angrenzende Grundstück des Musikvereins Rutesheim und in die Hecke zur Folge. Auf der Südseite muss für einen möglichst nahtlosen Halt des Busses am neuen Bordstein dieser bei der Einmündung der Rötestraße versetzt und der Gehweg verbreitert werden. Nur dann ist es möglich, dass der Bus in voller Länge am neuen Hochbordstein hält und damit ein sicheres Ein- und Aussteigen gewährleistet ist.

Die vorhandenen roten verglasten Gehweg-Überdachungen an den beiden Bushaltestellen können weiter verwendet werden. Ideal sei bei solchen Überdachungen, dass der Busfahrer und die Wartenden einander gut sehen können, findet das Stadtbauamt. Diese Gestaltung sorgt zudem nachts für eine gute Ausleuchtung des Wartebereichs, was für das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste hilfreich ist.