Rutesheim Unnötig verpuffte Energie nutzen

Projekt startet am 1. September

Die Stadtwerkegründung sei bereits mit der Unterstützung der Energieagenturen Ludwigsburg und Böblingen und einem beauftragten Rechtsanwaltsbüro auf dem Weg. Lediglich die Details zur „Form der Stadtwerke“ stünden noch zur Diskussion. Möglich wäre hier, neben einem Eigenbetrieb, beispielsweise eine Genossenschaft oder eine GmbH.

Die Stadt beauftragte die IBS Ingenieurgesellschaft mbH mit Sitz in Bietigheim-Bissingen und die Smart Geomatics Informationssysteme GmbH mit Sitz in Karlsruhe mit der Erstellung des ersten kommunalen Rutesheimer Wärmeplans. Das Projekt startet am 1. September und wird durch das Kit, das die Projektträgerschaft für die Umwelt- und Energieforschung Baden-Württemberg innehat, im Rahmen des Landesprogramms „Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung“ (BWPlus) gefördert. Das Förderprogramm BWPlus übernimmt dem jetzt eingegangenen Zuwendungsbescheid zufolge 80 Prozent der Kosten für die freiwillige kommunale Wärmeplanung in Rutesheim, das sind in Zahlen bis zu 41 300 Euro.