Rutesheim und Weil der Stadt Zwei geparkte Autos beschädigt

Je einen Schaden in Höhe von 2000 Euro an zwei geparkten Autos in Rutesheim und Weil der Stadt meldet die Polizei am Freitag. In der Keplerstadt traf es einen in der Jahnstraße abgestellten VW. Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.30 und 19.30 Uhr wurde dieser durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt, Telefon 0 70 33 / 7 5 27 70, zu melden.