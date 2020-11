Rutesheim - Was tun, wenn die Schüler in der Mittagspause im Ort allzu sorglos mit den Abstands- und Maskenregeln umgehen? Gleich mit der Bußgeld-Keule anrücken? Nein, sagt die Rutesheimer Stadtverwaltung und wendet sich nun mit einem Brief an die Eltern. „Dazu hatten wir jüngst ein Krisengespräch, an dem Alexander Götz vom Rutesheimer Polizeiposten, der Stadtjugendreferent Stephan Wensauer und der Erste Beigeordnete Martin Killinger beteiligt waren“, sagt die Bürgermeisterin Susanne Widmaier.