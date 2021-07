Rutesheim Unbekannte zerstören die Dachshütte

Rutesheim - „Ich bin stinksauer – wie können Menschen nur so boshaft sein?“ Die Rutesheimer Bürgermeisterin Susanne Widmaier ist aufgebracht. Was sie so in Rage versetzt, ist eine Mitteilung des Revierförsters Ulrich Neumann: die Dachshütte an der Kreuzung Deichelstuhlweg/Werre, etwa 500 Meter nordwestlich des Forchenwaldparkplatzes, ist mutwillig zerstört worden. Sie ist als Ruheplatz und Unterstellmöglichkeiten für Wanderer gedacht und auch Kindergartengruppen rasten hier gerne, wenn sie im Wald unterwegs sind.