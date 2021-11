Rutesheim schafft Schotterbeete ab Indianersommer statt Schotter

In Rutesheim wurden zwei Schotterbeete in der Dieselstraße und in der Leonberger Straße angelegt, als diese 2014 umgestaltet wurden – im öffentlichen Raum die einzigen. Für die Bäume wurde eine Versickerfläche errichtet, hohes anspruchsloses Gras kam dazu. In der restlichen Fläche wurde ein Vlies verlegt, das das Wachstum von Beigräsern verhindert, anschließend kamen einige Ladungen Granitschotter hinein. „Das war natürlich pflegeleicht, aber wenn es den Bürgern nicht gestattet ist, dann sollte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Siegfried Kappus, der den Bauhof der Stadt leitet.