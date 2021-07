Rutesheim - Eine Joggerin ist am Sonntag in Rutesheim von einem Exhibitionisten belästigt worden. Das teilt die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Die 29-Jährige war gegen 13.05 Uhr auf dem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung der Kreisstraße 1082 unterwegs, als der Mann sich neben ihr entblößte.