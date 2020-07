Der Kreisverkehr am Ortseingang Flacht wird in zwei Bauphasen mit Ampelregelung gebaut und bleibt daher immer befahrbar, verspricht das Landratsamt. Lediglich die Abfahrt in Richtung Rutesheim bleibt dicht. Wer ins Gewerbegebiet Neuenbühl möchte, muss die Einfahrt an der Straße nach Perouse benutzen. Das Landratsamt weist daraufhin, dass entlang der Straße zwischen Flacht und Rutesheim während der Bauzeit auch Holzfällungsarbeiten durchgeführt werden.