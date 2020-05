Rutesheim Neue Packstation für Rutesheim

Rutesheim - Rutesheim verfügt seit Kurzem über eine eigene Packstation der DHL. In der Dieselstraße 5 (Aldi-Markt) sind nun 83 Fächer für Päckchen sowie Pakete verschiedener Größen rund um die Uhr zugänglich. Das teilt das Büro der Deutsche Post DHL Group in Stuttgart mit. „DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen“, heißt es in der Mitteilung. Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Den kostenlosen Service nutzen in Deutschland rund zwölf Millionen Kunden. Wer Sendungen an einer Packstation empfangen möchte, muss sich auf www.dhl.de/packstation anmelden. Zur Abholung ist die DHL-Paket-App fürs Handy nötig. Wer Päckchen oder Pakete an der Station verschicken will, muss sich nicht vorher registrieren.