Spendenwillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) sowie Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den vergangenen zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen kann gespendet werden. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und Spender bereits am Folgetag der Impfung Blut spenden. Unter der kostenfreien Service-Hotline 08 00 / 1 19 49 11 des DRK-Blutspendedienstes und im Internet auf www.blutspende.de/corona gibt es weitere Informationen.